10 errores de decoración que debes evitar

La decoración es un universo apasionante no exento de dificultades y pequeñas trampas en las que, ya sea llevados por la pasión o por el desconocimiento, terminamos por caer con mayor o menor frecuencia. Dotar a tu hogar de un espíritu propio que refleje, en parte, tu personalidad puede ser un proceso estresante y reconfortante a partes iguales.

Conocer algunas claves puede ayudarte a evitar ciertos errores de decoración que resultan muy habituales y terminan por dar al traste con un proyecto decorativo exquisito. En este libro de ideas te presentamos diez de errores decorativos de lo más cotidianos para que estés alerta y no los cometas cuando emprendas tu particular proyecto. ¡Toma papel y lápiz y no pierdas detalle!