7 trucos de decoración que no pueden faltar en una casa española

Es un hecho incuestionable, nos gusta comer y nos gusta comer bien. No tiene nada de malo, todo lo contrario. De hecho nuestra cultura gastronómica es, en parte, responsable de una de las claves de la decoración de las casas españolas: la importancia del comedor. No es un simple espacio de paso sino un lugar de encuentro y reunión, de gozo y disfrute, de éxtasis estomacal en el que no faltarán nunca una buena mesas y sus sillas, alguna que otra planta y los textiles apropiados.