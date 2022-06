En nuestro país tenemos un tiempo maravilloso, envidia de muchos de nuestros vecinos del norte. Sin embargo, cuando llega el invierno pasamos más frío en casa que cualquier de ellos. ¿El motivo? Casas con mal aislamiento y sin una calefacción en condiciones, por lo que al final todos tenemos que recurrir a opciones alternativas, muchas de ellas eléctricas que acaban con una factura astronómica y un buen susto a final de mes.

Sin embargo, en homify no queremos que nadie pase frío este invierno o que nuestros lectores tengan que gastarse medio sueldo para no caminar en casa con bufanda y manoplas. Por eso hemos buscado algunos trucos que ayudarán a que haya un ambiente más cálido en nuestro hogar, así como a conseguir que el frío no se nos cuele por todas las esquinas. Te contamos 7 maneras de mantener tu casa caliente este invierno.