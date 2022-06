10 Trucos para Iluminar tu Casa

Convivir con la luz es algo es algo cotidiano, que está siempre presente en nuestras vidas, ¿pero contamos en nuestra casa con la luz adecuada? Pues la verdad es que no siempre.

No todas las viviendas disponen de grandes ventanales como el que vemos en la imagen pero, aún teniéndolos, no siempre se maneja la luz que entra de la forma adecuada. También hemos de tener en cuenta la luz artificial, que es un recurso sobre el que tenemos mayor capacidad de intervención, y que no siempre se plantea correctamente para crear espacios correctamente iluminados. Por ello, hacer una valoración de la luz que recibe nuestra casa y de la iluminación extra que necesitamos en cada estancia de la vivienda, nos permitirá tener interiores más agradables y funcionales.