14 ideas para decorar la pared de tu dormitorio (¡fáciles y actuales!)

Otra buena opción para decorar las paredes de tu dormitorio es incluir un cabecero. No solo nos sirve para proteger esta parte de la pared del roce, si no que también es un elemento muy empleado para decorar la habitación. La ventaja de este accesorio es que se puede realizar de cualquier material, con la forma que necesites, totalmente a medida y cumpliendo con tus gustos y estilo. ¡Fíjate en este cabecero de capitoné que ocupa toda la pared, incluyendo la zona de las mesitas! Si quieres saber más acerca de cómo decorar tu dormitorio con poco dinero, no te pierdas este artículo. ¡Te va a encantar!