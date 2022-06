Reforma low cost en el salón

Uno de los elementos de decoración en los que más dinero se nos va es en el mobiliario. Si ya hiciste una gran inversión en los muebles del salón y estos siguen estando en buen estado no hace falta que los sustituyas por otros nuevos. Siendo un poco manitas podrás cambiarles la cara y que luzcan totalmente diferentes a su estado original.

El Do it yourself está más de moda que nunca así que no tengas miedo al decapante, la lija y las pinturas. Envejecer los muebles es una opción low cost perfecta para crear un ambiente más romántico, con toques vintage y shabby chic. El resultado tras una buena capa de pintura y un acabado envejecido te dejará con la boca abierta. ¿Son estos tus viejos muebles? Seguro que nadie lo diría…