Cocinar con peques: accesorios divertidos de cocina

Por si hay algún niño despistado por ahí que todavía cree que eso de fregar es cosa de mujeres no está de más hacerse con este soporte de estropajo y recordar que todos, ¡hasta los futbolistas!, friegan los cacharros después de cocinar. No hay excusas, colocada en este divertido y original soporte que se conecta con ventosas en la pared, el estropajo se convertirá en el rey del fregadero y tus hijos ya no podrán decirte que no a fregar después de comer.

