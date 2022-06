Un salón perfecto no tiene ninguno de estos 6 errores

Conseguir que en un salón estén los colores en armonía es algo que parece fácil pero que no lo es. En la mayor parte de las ocasiones puedes lograrlo sin saberlo porque casi todos tenemos un instinto estético innato. Si este no fuera tu caso lo mejor es dejarse asesorar por un experto en decoración. En este salón tiene una buena combinación de colores. Si el suelo de tu casa tiene un color fuerte como el de la imagen puedes emplear el color gris en sofás y paredes para conseguir un buen equilibrio, además el techo es bueno que sea de un color neutro como el blanco o el beis. Para tener contraste puedes apoyarte en los detalles como en los cojines o sillas. Si sigues estas pautas no tendrás un desastre de colores en tu salón.