7 ideas para una biblioteca en casa

Estanterías similares a esta de diseño bien podrían encontrarse en la sección Do It Yourself de más de una revista o página web. Nos recuerda a los muebles hechos a partir de ladrillos de hormigón y tablas de madera. Sin embargo, la composición se caracteriza por el uso de soportes de hierro y bloques de contrachapado de madera de álamo. Tanto los soportes como las placas de hierro pueden moverse para crear la composición que más nos interese.

