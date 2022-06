Top tendencias: decoración vintage

Desde hace años la decoración vintage está de moda. Hablamos de una tendencia cuyo término en inglés hace referencia a objetos antiguos y de calidad que han sobrevivido al paso del tiempo y que se mezclan con muebles modernos para crear un estilo ecléctico y romántico. Normalmente, hablar de vintage es hablar de muebles y otros elementos de decoración creados entre la década de los treinta y la de los setenta. Muebles que estuvieron en la vanguardia por aquel entonces y que hoy recuperamos como clásicos modernos para darle un toque de originalidad a nuestros interiores.

No obstante, la locura por esta tendencia es tal que hoy es muy fácil encontrarnos con muebles que imitan lo vintage, que no son antiguos pero lo parecen, es decir, mobiliario retro. Tanto si decidimos amueblar nuestra casa con las piezas exclusivas que la abuela guardaba en el desván de su casa, como si nos hacemos con objetos retro recién salidos de la fábrica, el ambiente que crearemos será acogedor, nostálgico e increíblemente moderno. Porque lo vintage no es nuevo, pero es absolutamente actual.

En homify queremos darte algunas claves e ideas para que la decoración de tu casa esté más de moda que nunca. ¿Preparado?