¿Tienes una casa limpia y cuidada? 10 señales que lo demuestran

Esto ya es algo más complicado, pero no imposible. Por supuesto que los libros acumulan muchísimo polvo, pero limpiarlos aunque sea por encima, no te llevará demasiado tiempo.

Eso sí, no te servirá de nada que no tengan ni una mota de polvo si están completamente desordenados, unos encima de otros, cayéndose, etc. ¡Manos a la obra!