Decorando para ahorrar en la factura de la luz

¿Tienes una buena terraza o una azotea? Pues no es mala idea entonces aprovechar ese espacio para instalar unas placas solares. Por mucho que ahora en algunos sitios se penalice, el autoconsumo a medio plazo sale estupendo y ayuda tanto a rebajar la factura como la huella ecológica. Las terrazas son el gran aliado, así que si tiras por este camino intenta camuflar en lo posible una placa si no quieres que sea muy visible. Aún así la terraza puede ser aprovechada para más cosas, no hagas que sea solo una zona con energía solar.