No cometas estos errores cuando renueves tu baño

No todos los baños tienen ventana al exterior, pero eso no quiere decir que no puedan estar bien ventilados, ¿no te parece?

A veces pasamos por alto la necesidad de que esta habitación de nuestra casa se ventile, que la humedad no se acumule para que no aparezcan hongos. Debemos abrir la puerta para que entre el aire, tener una rejilla por la que escape el vapor, etc.