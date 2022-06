Arquitectura no invasiva: construyendo una nueva conciencia

Cada vez cobra más auge en nuestra sociedad una tipo de conciencia que nos lleva a racionalizar no sólo el consumo de bienes y servicios sino también a tener en cuenta el origen, el modo de obtención o fabricación, el transporte y la comercialización final de los mismos. Esta conciencia por la sostenibilidad se ha trasladado también a la arquitectura, donde proliferan estudios y gabinetes especializados en arquitectura no invasiva, ecológica y autosuficiente. No nos referimos únicamente a viviendas prefabricadas hablamos de que la sostenibilidad y la eficiencia energética son criterios irrenunciables a la hora de obtener una certificación que avale un tipo de construcción en armonía con la naturaleza e integrada en su entorno. Si quieres descubrir algunos de estos proyectos, síguenos en este artículo y descubre cómo se construye un cambio de conciencia.