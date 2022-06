¡Querrás volver a ser niño! Con estos armarios infantiles

Little Lucy Willow

¡Ay! Este armario nos encanta para cualquier tipo de dormitorio… pero si tienes uno al más puro estilo marinero o en colores blancos y azules… ¡este es el tuyo! Además si tu casa está en la costa, no lo pienses más. Este es el armario perfecto para tu hijo. Además no sólo es precioso, también es muy funcional gracias a la cantidad de espacio que ofrece en un mueble que no resulta demasiado ostentoso. Tienes tres cajones pequeños, dos algo más grandes, y una zona de barra para perchas que tiene bastante espacio. Si apuestas por rodear este mueble de capricho por un entorno 100% marinero… ¡tu hijo tendrá una habitación de 10!