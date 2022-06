19 ideas espectaculares para que tu patio sea de revista

¿Quieres cambiar el diseño de tu patio pero no sabes por dónde empezar? No te preocupes. En homify hemos preparado este artículo donde encontrarás 19 ideas para transformar tu patio que te van a sorprenden. Da igual si es grande, pequeño, si tiene desniveles o es plano… Para todos ellos siempre hay un estilo o diseño que se adapta mejor. Y ya verás como no hacen falta grandes ideas. Una decoración simple puede lograr ambientes espectaculares. Sino lo crees, pasa y mira.