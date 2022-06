11 ideas para renovar tu casa sin gastarte mucho dinero

Las plantas nos dan energía y crean un espacio más saludable y fresco. Por eso no está demás aprovechar el balcón o la terraza para colocar algunas. También puede hacerlo en interior. Elige aquellas que más te gusten y que mejor se adapten al lugar. Si eres de los que no presta mucha atención a las plantas, siempre puedes optar por aquellas que no necesitan demasiados cuidados y son capaces de vivir en cualquier ambiente.