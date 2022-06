Si eres de los que no te gustan las etiquetas y te gusta ir a tu aire, el estilo ecléctico es el tuyo. Inclasificable, funcional y muy personal, hay tantos estilos eclécticos como personas, ya que hablamos de un tipo de decoración donde la mezcla es un plus y donde no importa el origen de las piezas -industrial, shabby chic, minimalista, vintage, étnico- sino el cómo combinarlas. Para crear un ambiente agradable y ecléctico es importante encontrar un equilibrio en todas las piezas para conseguir un espacio armónico en el que apetezca pasar el tiempo.

Hoy hablamos en homify de salones eclécticos. En esta habitación de la casa el estilo ecléctico permitirá que nuestro espacio esté menos encorsetado a uno u otro tipo de decoración. Al fin y al cabo, la sala de estar es ya de por sí un espacio en el que se mezclan ambientes y funciones: ocio, descansar, recibir a invitados… Un espacio polivalente que requiere en ocasiones de una decoración polivalente, como la que nos ofrece el estilo ecléctico. Te damos algunas ideas para salones eclécticos, claves para combinar con estilo todo tipo de decoración: