Cómo decorar un salón de menos de 10 metros cuadrados

Cuando el salón no es muy grande no podemos permitirnos los muebles muy voluminosos ni desproporcionados, pero eso no quiere decir que tengamos que prescindir de la comodidad que ofrecen muebles como los sofás esquineros. En este caso, al estar el salón unido a la cocina, el sofá no se apoya en la pared, pero sirve para delimitar el espacio, al que abraza, creando una sensación muy acogedora.