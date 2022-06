10 regalos originales, ¡para hacer tú mismo!

Lo del Do it yourself (DIY) se sale de madre. La marca sueca responsable del amueblado de la mitad de las casas españolas nos trajo esa idea de que, quizá, decorar y montar todo con nuestras manos no era tan terrorífico como nos lo habían pintado. Cierto es que nosotros somos españoles, no suecos, y eso del bricolaje no parecía nuestro punto fuerte. Aquí se nos da de vicio ir de cañas, lo de decorar… para otros. O al menos así era hasta ahora. Porque ha llegado la moda del hazlo tú mismo y con ella nos hemos animado a coger todo lo que aprendimos viendo al manitas de Art Attack para ponerlo en práctica. Os traemos una pequeña selección de ideas DIY para llenaros de inspiración. ¡Manos a la obra!