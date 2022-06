10 errores imperdonables y comunes en el baño que debes evitar

En ocasiones se comete el error de colocar en el espacio del baño un mueble que no es del estilo del resto de objetos que en el mismo tenemos. Aquí vemos un claro ejemplo de un mueble situado a la izquierda del lavabo que no es adecuado para este lugar, es más bien un tipo de aparador pequeño, para colocarlo en un salón. En definitiva el baño no es el lugar más apropiado para el mismo.