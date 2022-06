Una casa de la que nunca querrás salir

Que una cocina sea rústica no quiere decir que no sea completa, ni que no esté equipada con lo último de lo último. Al contrario, esta cocina ha conseguido un equilibrio perfecto entre sus elementos más rurales -las vigas de madera, que han sido pintadas de blanco- y los más modernos, como las lámparas de inspiración escandinava o la distribución del espacio, con una isla en medio que redirige el espacio.