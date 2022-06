7 ideas para un aseo práctico

Hemos escuchado miles de veces que los espejos agrandan visualmente las estancias por lo que será una buena idea colocarlos en aseos de tamaño reducido y oscuros. La combinación de espejos está muy de moda y Dec & you ha decidido colocar dos espejos similares con marcos muy distintos. Crean dinamismo pero no rompen la armonía del diseño. Si nuestro aseo es muy pequeño y no tenemos sitio para espejos grandes o medios, un espejo ovalado con un marco adecuado será la pieza clave del diseño de un aseo coqueto.