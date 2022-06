7 ideas que puedes copiar de esta casa maravillosa

El diseño del baño no podía ser más acertado. Como en el resto de las estancias, se mantiene el empleo constante de la madera y los tonos beige en una sintonía perfecta con los colores claros, creando así una sensación de armonía indiscutible. La inclinación del techo ayuda a conferir a este espacio un encanto particular que no resta, sin embargo, funcionalidad a la estancia.

Si quieres conocer más propuestas para introducir la madera en el baño, te recomendamos nuestro libro de ideas: Diseños de baños con madera.