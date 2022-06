6 estilos diferentes para el baño

¿Tiene tu cuarto de baño un estilo determinado? No sabemos a ciencia cierta la razón, pero a la hora de diseñar un cuarto de baño muy pocos nos inspiramos en un estilo determinado. Elegimos el revestimiento, tradicionalmente cerámico, la forma y el color de las baldosas del suelo y los sanitarios; el resultado puede ser asombroso, pero no llega a encajar con el diseño del resto de nuestra casa y entonces, ¿por qué no lo integramos? Os mostramos 6 estilos diferentes para el cuarto de baño: moderno, minimalista, escandinavo, clásico… ¿Con cuál te quedas?