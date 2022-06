Un icono del diseño: el sofá Chester

Los sofás Chester han inspirado muchos modelos, pero no todos pueden presumir de ser un auténtico sofá Chesterfield. No se trata de una marca, puesto que este tipo de sofá no procede de un fabricante concreto, sino de una garantía de calidad. Los auténticos están hechos de manera artesanal con materiales muy específicos: haya, abedul, relleno compuesto con crin de caballo…

Por otro lado, lo importante es la forma de fabricarlo, así como los materiales, más que el hecho de que se rija a un diseño cerrado. De ahí que pueda haber modelos muy originales, como este que vemos en la fotografía y que está certificado como auténtico sofá Chester.