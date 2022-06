15 jardines interiores perfectos para casas modernas

Contar con un espacio verde en casa es algo maravilloso. Y no estamos hablando de patios interiores, sino de pequeños oasis naturales que pueden ser de muchos tamaños y estilos. No se necesita una gran casa para poder diseñar uno, solo se necesita conocer bien los rincones con los que cuentas y grandes ideas que hemos querido seleccionar para ti. En este libro de ideas encontrarás 15 imágenes de jardines interiores ideales para todo tipo de casas ¡Ahora ya no tienes excusa para no invadir tu casa de naturaleza!