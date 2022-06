19 maneras de decorar las paredes de tu casa (¡se verán fantásticas!)

Decorar las paredes de tu hogar haciendo de ellas un mosaico de nichos de todos los tamaños y formas es una decisión que has de meditar porque, recular no resulta tan sencillo como cambiar el color si has elegido uno que no te convence o prefieres otro papel tapiz. No obstante, si estás decidido a hacerlo, piensa cómo llamarás la atención sobre los huecos de tu pared. Ya hemos mencionado que la iluminación es determinante aunque, el empleo de formas originales también puede ayudarte.