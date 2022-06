Los cerramientos más bonitos para tu terraza: ¡7 ideas fantásticas!

La alegría que da una terraza a nuestras casas es algo que no está al alcance de otras estancias. Poder estar al aire libre, disfrutar de la brisa de la tarde o sentarse a tomar el desayuno en una soleada mañana son algunos de los privilegios que nos dan las terrazas, patios y balcones de las casas. Hay quien decide mantenerlas abiertas y hay quien decide cerrarlas. Los motivos de éstos últimos son muy sencillos, ¿qué hacer con el mobiliario en los meses de invierno si no cerramos la terraza? El sol, el frío y la lluvia deterioran los muebles e incluso el viento puede crear también problemas; por eso, muchas personas deciden cerrar la terraza para tener un espacio más protegido e incluso obtener una estancia más para la casa, bien como sala de estar o como zona de ocio para leer o escuchar música. Si dudas entre cerrar tu terraza o no, quizás este artículo de homify te ayude a resolver tus dudas. ¿Lo comprobamos?