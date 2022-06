Los mecanismos de protección solar para terrazas no solo son útiles para proyectarnos sombra durante el verano. Entre muchas de sus cualidades, estos sistemas protegen también las fachadas de nuestros edificios y casas controlando la incidencia del sol y consecuentemente nuestra necesidad de consumir energía. Toldos, pérgolas, lamas: son muchas las soluciones que podemos adoptar, según las cualidades de nuestro espacio exterior y el tipo de rentabilidad que busquemos. Entre las más comunes, encontramos los toldos y las pérgolas. De fácil instalación, estas estructuras no solo son aprovechables durante los meses de calor, como muchos pensamos. Durante el resto del año estos sistemas pueden colaborar en contra de la pérdida de calor de nuestras viviendas. Por último, no debemos olvidar que estas nos ayudan a poder habitar las terrazas de casa y trasladar nuestras actividades cotidianas a un entorno exterior.