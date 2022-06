Cocinas al aire libre

La cocina suele ser el núcleo de la vivienda. Además de desayunar, merendar o cenar la cocina es centro de reuniones familiares y animadas charlas. Normalmente no hay ningún problema, pero cuando llega el calor disfrutar de la sobremesa entre fuegos y hornos aún calientes puede ser algo insoportable. Para que el calor no nos importune, nada mejor que una cocina al aire libre. El jardín, el patio trasero o la terraza serán emplazamientos perfectos para colocar una cocina exterior y disfrutar del aire fresco. Quizás esta idea te parezca algo complicada de realizar, pero no te preocupes. Toma nota de nuestros consejos y déjate inspirar por las cocinas exteriores que te enseñamos a continuación.