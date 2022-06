Dar vida a los espacios públicos: reformular su propia identidad en beneficio de todos

El tiempo pasa para todos. En unos deja más huella que en otros; sin embargo, pasa por todos. Ya lo dice el refrán: el tiempo es el olvido. Conscientes de ello, Gravalosdimonte Arquitectos hacen gala de su experiencia para devolver el alma a esos espacios públicos olvidados por el tiempo. Les aportan dinamismo y vitalidad y son los responsables de que vuelvan a cobrar significado.

Esta nueva vida propia se logra al proclamarse como espacios para todos. Resurgen como reinterpretación de su propia naturaleza para ampliar su funcionalidad, de modo que ya no son un mero espacio. Ahora constituyen un emplazamiento en el que se corre, se come, se juega y se disfruta. Todo, además, envueltos en un diseño original que a nadie nos pasa por alto. Adaptable a todas las ciudades, ¿a quién no le gustaría disfrutar de unos espacios con tanta magia y encanto?