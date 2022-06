La espectacular reforma de una casita unifamiliar

Si no hubiera una diferencia espectacular entre el antes y el después de un proyecto de reforma no resultarían tan atractivos. Lo que nos seduce es comprobar cómo era el estado inicial de la casa y cómo se transformó en un lugar moderno y de diseño. En el caso de este artículo, los profesionales que se encargaron de la reforma de esta vivienda familiar no dudaron ni un instante en acometer un trabajo en profundidad, desde las instalaciones de los distintos servicios, electricidad y calefacción, hasta las escaleras de acceso a las plantas superiores. Una casa con sótano, dormitorio en planta alta y buhardilla con tres habitaciones más. ¿Quieres ver la espectacular transformación? ¡Síguenos!