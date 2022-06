La imponente casa de tus sueños

La casa que hoy te traemos en este libro de ideas, estamos seguros de que se va a convertir inmediatamente en centro de tus sueños e idilios… Un proyecto moderno, vanguardista, de grandes dimensiones y con una decoración exquisita. Un proyecto que ha llevado a cabo Bisioarqs, un estudio que desarrolla su actividad profesional desde hace tres décadas, participando en importantes obras públicas y privadas en la provincia de Córdoba, en Argentina. ¡Y no sabes cómo lo hacen!

Este proyecto completo que vamos a conocer se caracteriza por sus formas eclécticas exteriores, desde algunas perspectivas enrevesadas , pero con un orden y concierto metódico y perfecto dentro de esas curiosas formas. Es un espacio al que no le falta detalle, todo hecho con un exquisito gusto y una maravillosa decoración de tipo más bien clásico, aunque sin llegar a ser conservador. Si no aguantas más y con la foto de portada has llegado haciendo clic hasta aquí… ¡sigue leyendo!