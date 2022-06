10 casas de ensueño ¡a precios increíbles!

No es ningún secreto que la construcción de una casa tradicional no es algo barato, y mucho menos para los primeros años de una joven pareja cuando el presupuesto sigue siendo restrictivo. Es por eso que muchas personas optan por diseñar y construir casas sencillas, sostenibles y de bajo costo. En este libro de ideas, queremos mostrarte diez casas que fueron construidas a un precio muy, pero que muy asequible, y a demostrar que habitar una casa económica no significa vivir en una casa fea o de mala calidad. Al contrario, incluimos el precio aproximado de cada una de ellas para que establezcas tu propia relación calidad precio. Con los proyectos que te mostramos a continuación, esperamos que encuentres tu propia fuente de inspiración para diseñar y construir tu propia casa sin destruir el bolsillo.