12 sensacionales ideas para darle textura a tus paredes

La piedra natural aporta ese aire rústico tan querido por muchos en su vivienda. No importa que tu casa no sea una casa rústica como esta de la imagen, la piedra también tiene cabida en un piso de la gran ciudad. Además al ser un material natural, aporta una riqueza de colores y acabados que no consiguen otros materiales artificiales. Puedes combinar diferentes tipos como pizarra, granito o arenisca.