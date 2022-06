Un loft de bolsillo y de revista

A todos nos gustaría vivir en grandes casas, lugares donde no es necesario colocar los muebles como si se trataran de piezas de tetris para que encajen a la perfección, viviendas donde los salones son una fiesta de espacio y donde poder organizar grandes comilonas. Por desgracia, en ocasiones la realidad no se parece demasiado a nuestros deseos y debemos conformarnos con pisos pequeños, donde lo que sobra no es exactamente unos cuantos metros cuadrados. Pero con un poco de creatividad y un buen diseño se puede convertir un viejo apartamento en un loft de espacios diáfanos para que nuestro pequeño piso no tenga por qué prescindir del diseño, ni de la creación de espacios prácticos y acogedores.

Para ejemplificarlo hemos echado un vistazo a un pequeño y coqueto apartamento de apenas 35 metros cuadrados en el que un interesante proyecto de reforma ha sabido dotarlo de funcionalidad y estilo, convirtiendo sus contras en pros y dotándolo de todas las necesidades imprescindibles en una vivienda. ¿Nos acompañas?