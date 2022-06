Camas con dosel dignas de la nobleza

Encontrar una cama que sea la pieza central de tu dormitorio evitando caer en excentricidades es lo que este diseño de Living It Up te permitirá. Aporta sofisticación y estilo sin excesos, pero no por ello deja de ser original. Añade paredes blancas, suelos de madera oscura y ropa de cama de lujo para crear un espacio atemporal, distinto pero sobre todo tranquilo y sereno. No olvidemos que estamos diseñando un dormitorio.