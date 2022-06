Galería del horror: 24 errores de decoración ¡imperdonables!

¿Cuántas veces no has exclamado el mítico ¡qué horror! ante una imagen o fotografía de internet? No eres el único, a menudo, cuesta imaginar en qué momento a alguien le pareció una buena idea decorar de tal o cual manera, introducir un elemento u otro, optar por este o aquel color… La decoración no escapa a los errores garrafales y, con frecuencia, nos sorprendemos del resultado de ciertas combinaciones que resultan impensables.

Dicen que de los errores se aprende y, por eso, en este libro de ideas te proponemos un 'pasaje del terror', un recorrido por más de una veintena de estancias decoradas con más horror que gusto para que huyas de proyectos similares y lo tengas en cuenta como ejemplo de 'cosas a evitar' si estás pensando en decorar tu hogar. Porque la máxima de 'ensayo, error' está bien para la ciencia pero en decoración hay que tratar de evitarla, aquí van algunas imágenes que motivarán más de una vez que entones el ¡qué horror!