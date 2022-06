6 ideas para decorar el jardín con piedra y ladrillo

Un jardín de ladrillo y piedra no implica, necesariamente, renunciar a contar con un número importante de plantas. De hecho, su presencia resulta muy recomendable para introducir el color y la vitalidad a un espacio destinado a disfrutar de momentos increíbles al aire libre. Si no quieres sacrificar ni un centímetro más de los estrictamente necesarios pero contar con vegetación es un detalle que no quieres obviar, una alternativa original y práctica puede ser la colocación de una estructura de nichos similar a la elegida para el diseño de este jardín. Puedes crear tu propio diseño en piedra o ladrillo dándole así un carácter de lo más particular al diseño de tu terraza, u optar por algo más sencillo como esta magnífica estructura en hierro forjado.