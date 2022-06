Revestimientos de piedra para el interior de casa

Quizá el mayor inconveniente que tiene revestir de piedra las paredes de casa es su precio. No es un revestimiento barato, por eso, si no tenemos un presupuesto muy alto pero no queremos renunciar al efecto que la piedra tienen en los interiores más modernos, lo mejor es buscar otras alternativas, como el panel piedra. En esta casa de campo diseñada por ABR Arquitectos, se ha revestido la pared de la sala con panel piedra, creando un efecto igualmente espectacular. Además del precio, la principal ventaja del panel piedra es su instalación. Sencilla y sin obras, con un poco de maña todos podremos animarnos a revestir de esta manera nuestros interiores.