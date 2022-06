15 jardineras que se verán preciosas en patios no muy grandes

Tener un patio o un jardín con flores cambia por completo la apariencia de un hogar. No solo le dará vida, sino que también lo convertirá en un lugar más agradable y cálido. Pero el problema viene cuando el terreno del que disponemos no es muy grande y, además de las plantas, queremos colocar algunos muebles para hacer vida en el exterior. Pero no hay de qué preocuparse porque todo tiene solución. En este artículo vamos a presentaros algunas jardineras que ocupan poco espacio y así no tendrás que elegir entre las plantas o los muebles. Vas a encontrar jardineras para todos los gustos y de diferentes materiales, como la madera o la piedra. Esperamos que encontréis alguna que se adapte a vuestras necesidades.