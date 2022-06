5 revestimientos originales para las paredes de casa

No hay nada de malo en tener los revestimientos clásicos en las paredes de la casa, es decir, paredes pintadas en las habitaciones principales y alicatado en el cuarto de baño y cocina. Al fin y al cabo, si son clásicos es porque funcionan y están llenos de ventajas innegables. Sin embargo, eso no significa que no podamos echar un vistazo a nuevos revestimientos que den un toque diferente y especial a nuestros hogares. Desde el microcemento, cada vez más común en cuartos de baños o cocinas, pero también en dormitorios o salones de estilo industrial, a la rústica piedra, o en su versión más económica el panel piedra, pasando por el ladrillo visto. Opciones que darán un toque diferente a nuestras casas pero que, sin embargo, ya no son lo más original que podemos encontrar. Y es que en esto de los revestimientos quien no corre vuela y los fabricantes y diseñadores cada vez se abren más a nuevas tendencias. Te invitamos a que descubras algunos revestimientos originales para las paredes de la casa: