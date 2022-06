6 ideas para amueblar un salón pequeño

Tener una sala de estar pequeña no significa que debamos guardar los objetos de segunda necesidad en el desván y tener techos bajos no acarrea que debamos prescindir de decoración en las paredes. En la imagen de esta descripción, han utilizado estanterías a media altura para no restar altitud a las paredes y en vez de colgar los cuadros, los han colocado encima de los muebles. Utilizar piezas de mobiliario diferentes ayudará a que nuestra vista se pasee por la habitación creando un ambiente dinámico.