7 trucos para renovar la casa con poco dinero

No hay una cosa simple y más barata que las plantas y las flores para renovar tu casa. En cualquier habitación un buen ramo de flores de colores aportará alegría y un agradable olor a campo. Así que ya sabes, no hay razón para no dotar a una estancia de un nuevo aspecto por unos pocos euros. Si además las combinas con velas como en la fotografía del comedor de la imagen, el cambio será aún mayor.