Consejos para que tu gato no destroce la casa

Otro objeto de la casa del que tal vez sea mejor prescindir son las alfombras. Resultan una auténtica tentación para los gatos, esta vez no para afilarse las uñas, sino para algo mucho peor… El pis de gato es uno de los olores más fuertes y desagradables que hay y quitarlo de tu alfombra será casi misión imposible.

De todas formas, no todas las alfombras resultan igual de atractivas para los gatos. No es una cuestión de color o de tejido, más bien tiene que ver con la goma que algunas tienen para adherirse mejor al suelo: por algún motivo que se escapa a nuestro olfato humano, este material resulta irresistible para los felinos. Así que lo mejor es cambiar las alfombras de casa si estas tienen goma, y sustituirlas por otras que no la tengan, que más vale no tentar al diablo…