Moderna y pintoresca: una casa única en Logroño

En esta imagen vemos, por último, la piscina exterior (también tiene una interior y sauna) en su zona de bañera de hidromasaje y relax, iluminada por la noche. Una iluminación que consigue realzar los puntos fuertes de este jardín, que también cuenta con figuras talladas en piedra que adornan la piscina. Y es que aunque en la foto no se aprecie, este jardín es un lugar realmente acogedor al que no le falta detalle. Todo en un enclave de una casa de grandes dimensiones, con muchísimo espacio y en la que no podía faltar un elemento como este.