10 trucos para diseñar un salón tamaño mini

Nos gusta verlo en la decoración japonesa, nos inspira y envuelve cada vez que entramos en una tetería y nos hace sentir muy boho cuando lo vemos en un chill out. Entonces… ¿por qué no lo incorporamos a la decoración de nuestras casas? los muebles bajos ocupan el mismo trozo de suelo que unos que no lo son, pero su escasa altura da mayor sensación de amplitud a toda la estancia. El resultado es tan original como el de la imagen y no apto para riñones convalecientes.