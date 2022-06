Terrazas pequeñas: 18 ideas en las que cabe ¡hasta un asador!

Una vez más, el tamaño o la superficie no importa. Si tienes terraza o jardín y es de dimensiones reducidas no tienes ningún motivo para frustrarte. Quizás pienses que no es lo suficientemente grande como para permitirte algunos caprichos, entre ellos la idea de instalar una barbacoa; pues bien, sácate esa idea de la cabeza y comienza a creer que todo es posible. ¿Por qué ibas a renunciar a organizar una buena parillada de carne o pescado, o asar unas chuletas en compañía de tus amigos y familiares? Para eso estamos en homify, para inspirarte y ofrecerte las ideas de nuestros expertos que rebosan imaginación, talento y estilo cuando más se necesita. No te pierdas este artículo sobre terrazas con asadores, ¡la cosa está que arde!