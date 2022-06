6 Cocinas empotradas en línea para que proyectes la tuya

Depende del espacio de que dispongas, en este caso que se ve que hay amplitud y se ha diseñado una cocina con doble encimera y dobles muebles bajos y altos. La encimera puede ser mayor o menor pero no puede faltar. Si es de madera maciza necesitas sellar muy bien las intersecciones con los paramentos, porque de lo contrario el agua acabara deteriorando la madera. Puedes optar por encimeras de granito, al cual no le afecta ni el agua, ni el frío, ni el calor. También está empezando a extenderse el uso de encimeras porcelánicas a las que no les afecta el calor, es imposible mancharlas y solamente se pueden rayar con un diamante.